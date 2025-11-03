Врач Мокрышева: каждый третий россиянин страдает ожирением

Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава отметила, что еще столько же людей имеют избыточную массу тела

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Каждый третий россиянин страдает от ожирения, ориентировочно, еще столько же имеют избыточную массу тела. Об этом сообщила ТАСС директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, заслуженный врач РФ Наталья Мокрышева.

"Как свидетельствуют результаты эпидемиологических исследований, фактическая численность людей с ожирением значительно выше. Согласно проведенному "НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова" Минздрава России исследованию Nation, от ожирения в Российской Федерации страдает каждый третий житель. Ориентировочно, столько же имеют избыточный вес", - сказала она.

Мокрышева уточнила, что согласно официальной статистике, на 1 января 2025 года в РФ проживают более 3 млн человек с ожирением. За последний год число официально зарегистрированных случаев ожирения увеличилось на 600 тыс.

Она добавила, что исходя из исследования Росстата, проблемы с весом, в диапазоне от предожирения до ожирения, наблюдаются у 63% взрослых россиян. Непосредственно поставлен диагноз почти 44%. Всего за пять лет наблюдений доля людей с предожирением выросла на 3,8 процентных пункта, что составляет более 5,5 миллиона человек.