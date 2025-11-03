Главный храм Агинского дацана отреставрируют к концу 2027 года

Для реставрации храма нашли нового подрядчика, сообщил и.о. руководителя Госслужбы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Владимир Нестеренко

ЧИТА, 3 ноября. /ТАСС/. Реставрация старейшего буддийского храма России - Цугольского дацана в Забайкальском крае завершится к концу 2027 года. Об этом ТАСС сообщил и.о. руководителя Госслужбы по охране объектов культурного наследия Забайкальского края Владимир Нестеренко.

"На сегодняшний день у нас после официального заключения контракта, это было примерно 4 дня назад, есть примерно 45 дней на работы по дефектным актам. Мы с подрядчиком уже <...> определили основные виды работ. Теперь мы рассматриваем смету, которая была в контракте. Полное завершение работы произойдет в конце 2027 года, тогда будет сдан объект", - сообщил собеседник агентства.

Нестеренко рассказал, что для реставрации храма нашли нового подрядчика - им стала компания "Антей" из Читы. "Компания "Антей" выиграла контракт на 65,7 млн рублей и займется реставрацией объекта культурного наследия федерального значения", - поделился он.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы после начала работ составлять дефектный акт и начинать процесс доказывания Министерству культуры Российской Федерации, что необходимо дополнительное финансирование на основные работы, чтобы завершить ремонт <...> кровли, так как кровля является основным элементом здания", - пояснил Нестеренко.

Собеседник агентства сообщил, что к работам они приступают уже в ноябре этого года. "В эту среду мы вновь выезжаем в Цугольский дацан, там полностью намечаем фронт работы. Основные деревянные элементы начнут уже демонтироваться и направляться в Читу. В зимний период будет проходить работа в цехах, будет восстанавливаться основной деревянный конструктив, чтобы к строительному сезону часть элементов фасада была уже отреставрирована, чтобы можно было уже монтировать. <…> Нам необходимо вести зимой очень активный ремонт. Если мы этого не сделаем, то за два года невозможно будет восстановить. И первое, с чего мы начнем, это установление видеонаблюдения, организация охраны, и потом уже приступим непосредственно к демонтажу первых частей Цугольского дацана", - рассказал Нестеренко.

О храме

Буддийский храм XIX века сгорел 27 мая 2014 года из-за короткого замыкания. В ноябре 2017 года депутат Госдумы, народный артист СССР Иосиф Кобзон предложил предусмотреть в федеральном бюджете на 2018 год выделение 123 млн рублей на реставрацию Цугольского дацана. Комитет Госдумы по культуре тогда поддержал это предложение, но средства выделены не были. Позднее сообщалось, что стоимость реставрационных работ возросла до 192 млн рублей.

Цугольский дацан основан в 1801 году на правом берегу реки Онон в Могойтуйском районе Забайкальского края. Монастырь является одним из самых почитаемых у буддистов России. Его главный храм построили в 1869 году. В 1936 году советские власти закрыли дацан и передали его здания под нужды воинской части.

Возрождение буддийской общины началось в 1988 году. С этого времени там ведутся ремонтные и реставрационные работы - был построен дворец Майдари (Будды Грядущего), отремонтирована крыша главного храма.