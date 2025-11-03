В Совфеде предложили ввести квалификационный экзамен для психологов

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов направил соответствующее обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов направил обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, в котором предложил ввести квалификационный экзамен для консультирующих психологов с целью подтверждения уровня их знаний и навыков. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу сообщить позицию министерства здравоохранения о целесообразности закрепления в законодательстве обязанности проходить квалификационный экзамен в целях подтверждения уровня знаний и навыков лиц, оказывающих психологическую помощь", - отметил Гибатдинов.

За последние несколько лет среди граждан России существенно возрос спрос на услуги психологов. Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения показывают, что индекс потребности населения в психологической помощи растет в течение последних шести лет, отметил он.

Наиболее частые причины обращения к данным специалистам - чрезмерный стресс в результате профессионального выгорания, проблемы в личных взаимоотношениях и вредные зависимости, с которыми клиенты не могут справиться самостоятельно, сообщил Гибатдинов.

"Исходя из данных социологических служб, только за период 2024 года россияне потратили более 3 млрд рублей на психологическую помощь. Однако, несмотря на высокий спрос на услуги психологов, значительная часть граждан сообщают о негативном отношении к представителям данной профессии в связи с большим количеством лжеспециалистов, недобросовестно оказывающих психологическую помощь, особенно посредством использования сети "Интернет", при этом завышая стоимость своих услуг", - добавил сенатор.

Информацию о результатах экзаменов смогут получить клиенты психологов из открытого реестра психотерапевтов и психологов-консультантов, отметил он.