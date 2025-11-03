Российским водителям может грозить арест за отказ снять обложку с прав

Вопрос о привлечении к административной ответственности водителя за это правонарушение решается в каждом конкретном случае индивидуально

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Административный арест до 15 суток или штраф до 4 тыс. рублей может грозить водителю, который отказался по требованию инспектора Госавтоинспекции передать для проверки водительское удостоверение, вынув его из обложки. Это следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.

В них указывается, что сотрудник полиции в случае возникновения сомнений в подлинности водительских прав, может потребовать у водителя автомобиля передать их для проверки, предварительно освободив от обложки. Отказ выполнить данное требование автоинспектора расценивается как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей, за которое предусматривается административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП. В соответствии с данной статьей водителю грозит административный штраф от 2 до 4 тыс. рублей или административный арест до 15 суток, или обязательные работы до 120 часов.

Вместе с тем вопрос о привлечении к административной ответственности водителя за данное правонарушение решается в каждом конкретном случае индивидуально.