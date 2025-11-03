У музея в Красноярске установят парк с пещерой древних

Работы по строительству парка планируют завершить в 2027 году, сообщила директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская

КРАСНОЯРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Первый в Красноярске парк с пещерой древних откроют у краеведческого музея в центре города в 2027 году. Об этом ТАСС сообщила директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская.

"Мы впервые запустим такой проект. Возле нашего здания появится музейный сквер, который станет частью музея. Это будет парк для отдыха гостей музея и всех желающих красноярцев. Мы планируем там сделать пещеру древних людей с гротом, поляну для кинопоказов, детскую игровую зону и качели. <…> Безусловно, такой проект привлечет дополнительный интерес к музею", - сообщила Ярошевская.

В пресс-службе музея пояснили, что работы по строительству парка планируется завершить в 2027 году, проект приурочен к 400-летию Красноярска, которое отмечается 2028 году.

Красноярский краевой краеведческий музей основан в конце 19 века и является одним из старейших музеев Сибири. Музей располагается в специально построенном для него в 1914 году здании по проекту известного архитектора Л. А. Чернышева в центре Красноярске. У музея есть несколько филиалов. В частности, филиалом музея является "Мемориальный комплекс В. П. Астафьева" в с. Овсянка, к которому относится единственный в России Национальный центр Астафьева.