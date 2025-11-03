Миронов: нужно предоставлять людям социальные квартиры с правом выкупа

Также он предложил создать стройсберкассы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает предоставлять россиянам квартиры в социальный найм с дальнейшим правом выкупа.

"Социальный найм. Необходимо давать людям возможность сейчас жить, пока они накопят деньги на квартиру. Давать хорошие, нормальные квартиры, где может быть действительно много детей в социальный найм, возможно, с правом дальнейшего выкупа", - сказал Миронов ТАСС.

Еще одно из предложений партии - это создание стройсберкасс. Депутат напомнил, что ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал эту инициативу. "По-простому скажу - это в 2,5 раза дешевле, [чем ипотека]. У граждан России будет возможность накопить деньги на квартиру через стройсберкассы", - добавил он.

Кроме того, по словам Миронова, необходимо снижать ставку семейной ипотеки для многодетных семей до 2%.