На Украине образ Екатерины II сочли элементом "российского империализма"

Теперь местные власти обязаны "декоммунизировать" и убрать эти объекты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объекты культурного наследия и географические названия, связанные с императрицей Екатериной II, признали на Украине пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти обязаны "декоммунизировать" и убрать из публичного пространства эти объекты.

При этом курс на дискредитацию образа Екатерины II украинские власти проводят давно. В частности, в 2022 году в Одессе, которая была основана в 1794 году по приказу императрицы, был демонтирован памятник Екатерине II и и ее сподвижникам - князю Григорию Потемкину, Иосифу де Рибасу, Францу де Волану и Платону Зубову. Площадь, где находился памятник, позже была переименована из Екатерининской в Европейскую.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.