Суд заблокировал Telegram-каналы с инструкцией по обналичиванию Пушкинских карт

Блокировка коснулась восьми интернет-ресурсов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Головинский суд Москвы заблокировал восемь Telegram-каналов, на которых была размещена инструкция по незаконному обналичиванию Пушкинских карт. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Административный иск Головинского межрайонного прокурора удовлетворить. Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет на сайтах по [указанным] электронным адресам <...> информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено", - сказано в документе. Решение вступает в законную силу незамедлительно.

Как говорится в решении суда, в ходе мониторинга интернета сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что в восьми Telegram-каналах размещена информация о возможности нецелевого использования средств субсидии, которая выделяется в рамках программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры "Пушкинская карта". Доступ к информации, размещенной на этих каналах, является свободным, ознакомиться с содержанием и копировать ее может любой пользователь интернета. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием заблокировать эти интернет-ресурсы, и суд доводы прокуроров поддержал.

В декабре 2024 года Басманный суд Москвы приговорил к срокам от четырех до шести лет колонии фигурантов дела о хищении 200 млн рублей при реализации федеральной программы "Пушкинская карта". Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).