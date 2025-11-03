От штрафа до лишения свободы грозит за продажу шпионской техники онлайн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Продажа на онлайн-платформах специальных устройств для тайного сбора информации может грозить лишением свободы. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, житель Москвы был приговорен к 1 году колонии-поселения за продажу на Wildberries электронных настольных часов со скрытой камерой, авторучки с диктофоном и другой шпионской техники. "Признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), и назначить ему наказание: по каждому из трех преступлений, предусмотренных ст. 138.1 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 6 месяцев. <…> По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении", - решил суд.

Другого москвича за аналогичное преступление оштрафовали на 80 тыс. рублей. "Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей", - сказано в судебных документах. Из них следует, что мужчина через платформу "Авито" продал авторучку и брелок автомобильной охранной сигнализации на дистанционном управлении со встроенным микрофоном. Однако от наказания обвиняемого освободили с учетом того, что во время следствия он находился под арестом.

В третьем случае обвиняемого приговорил к трем годам исправительных работ за продажу сетевого адаптера со встроенной скрытой камерой и прослушкой. Мужчина передал покупателю товар лично.