Москвич удалил профиль во "ВКонтакте" после возросшей суммы штрафов за посты

Его оштрафовали на общую сумму в 274 тыс. рублей за почти 40 постов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в течение двух месяцев оштрафовал москвича Александра Митякова на общую сумму в 274 тыс. рублей за почти 40 постов с пропагандой однополых отношений, оскорбляющих чувства верующих, фотографий с нацисткой символикой и иной запрещенной информацией во "ВКонтакте". Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, житель столицы удалил свой профиль в соцсети, где были обнаружены материалы, ставшие предметами судебного спора по административным правонарушениям.

"Митяков в судебном заседании свою вину признал полностью, пояснил, что какое-то время назад действительно разместил указанную аудиозапись, в настоящее время она удалена", - говорится в одном из 39 судебных решений по административным делам в отношении столичного жителя.

Ранее сообщалось, что Митяков был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с использованием интернета), ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, за публикацию во "ВКонтакте" 22 изображений нацисткой символики (ст. 20.3 КоАП РФ) он был подвергнут штрафу в 1 000 рублей за каждый материал.

Как следует из других решений суда, мужчина пять раз был штрафован на общую сумму в 150 тыс. рублей за размещение в социальной сети контента, оскорбляющего чувства верующих (ст. 5.26 КоАП РФ).

Также столичный суд оштрафовал жителя столицы на 2 тыс. рублей за публикации в "ВКонтакте" двух песен, признанных решением Курганского городского суда от 2013 года экстремистским материалом (ст. 20.29 КоАП РФ).

Общая сумма административных штрафов, наложенных на Митякова за 39 постов на его странице в соцсетях, возросла за две недели на 50 тыс. рублей. По каждому административному материалу столичный рекордсмен признал вину, заявив, что весь привлекший внимание правоохранителей контент с его страницы уже удален. В итоге Митяков решил полностью удалить свой профиль во "ВКонтакте", а по принятым судебным решениям о назначении ему штрафов не стал обжаловать в апелляции.