Заммэра Читы: сроки газификации города планируют перенести на 2027 год

Проект газификации очень важен для жителей Читы и в любом случае будет реализован, отметил Андрей Гренишин

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 3 ноября. /ТАСС/. Сроки реализации проекта газификации Читы будут повторно перенесены. На этот раз перевести частные домовладения с печного на газовое отопление планируют в 2027 году, сообщил ТАСС первый заместитель мэра города Андрей Гренишин.

Прокладка газораспределительных сетей в Чите началась в июне 2023 года. Всего к концу 2024 года здесь планировалось проложить около 500 км газовых сетей и подключить к отоплению 13 тыс. домовладений. Затем сроки выполнения работ были перенесены на конец 2025 года из-за ряда проблем с концессионером и сменой собственников компании.

"Мы понимаем, конечно, что в этом году уже не удастся построить СПХР (систему приема, хранения и регазификации) и достроить сети. Так что сейчас будет рассматриваться вопрос о переносе сроков. Но все эти решения должны быть согласованы с федеральным ФАС. <…> Я думаю, скорее всего, это будет отопительный сезон 2027 года. То есть, в 2026 году будет завершение всего строительства, и отопительный сезон 2027 года должен начаться уже с полным объемом переоборудованных домовладений и газификации", - сказал Гренишин.

Он отметил, что проект газификации очень важен для жителей Читы, и он в любом случае будет реализован. "Но с учетом того, что немножко не повезло с собственниками прежнего концессионера, который не привлек достаточные средства для того, чтобы выполнить свои обязательства, произошла смена концессионера. Теперь проектом занимается компания из Забайкальского края", - добавил заммэра.

По словам Гренишина, новым концессионером, который будет заниматься газификацией Читы, стала "Региональная энергетическая компания Забайкальского края", учредитель которой - "Энергетическая компания Забайкальского края". Эта организация, в свою очередь, учреждена министерством ЖКХ региона и Агентством территориального развития Забайкальского края. Концессионер должен привлечь собственные средства, от 1,4 до 1,8 млрд рублей, на строительство СПХР. Кроме того, более 5 млрд рублей было направлено из федерального бюджета на строительство газораспределительных сетей. Сейчас эта работа выполнена примерно на 80%.

О газификации Читы

Чита является одним из 12 городов России с самым загрязненным воздухом, при этом в городе нет крупной промышленности, а загрязнение в основном связано с печным отоплением в частном секторе. В связи с этим столица Забайкалья была включена в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" - его целью является уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов вредных веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах России. Газификация частного сектора в городе должна привести к снижению выбросов загрязняющих веществ более чем на 12,9 тыс. тонн.

Концессионером газификации Читы изначально стала Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация (ВАНК). Позднее выяснилось, что организация изначально не обладала возможностью выступать в роли концессионера и реализовать строительство объекта. Гендиректор компании Станислав Неверов был арестован в Хабаровске в мае 2024 года по подозрению в мошенничестве. Помимо газификации Читы, ВАНК и другие аффилированные с Неверовым компании занимались строительством школ и детских садов на Дальнем Востоке по концессии, а также созданием межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского госуниверситета в Хабаровске. В мае 2025 года Центральный районный суд Хабаровска приговорили Неверова к 3,5 года лишения свободы за хищение 877,9 млн рублей при реализации этих проектов.

Кроме того, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в октябре 2025 года в Чите было завешено расследование уголовного дела в отношении Неверова по обвинению в совершении мошенничеств в особо крупном размере, совершенных организованной группой лиц, с использованием своего служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2022-2023 годах он создал схему для хищения бюджетных средств, выделенных на газификацию частных домовладений в Чите. Ущерб от его действий оценивается в сумму более 49 млн рублей.