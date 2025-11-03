В МВД предупредили о схеме с доставкой с маркетплейса и взломом "Госуслуг"

Мошенники звонят от имени сотрудника маркетплейса, позже они просят назвать код из СМС-сообщения

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Мошенники похищают деньги у россиян, используя многоступенчатые схемы с доставкой из маркетплейса, а затем взломом аккаунта на "Госуслугах". Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В сложных многокомпонентных схемах злоумышленники часто используют звонок от имени сотрудника маркетплейса о якобы имеющейся доставке, для получения которой необходимо назвать код из СМС-сообщения", - сказали в пресс-центре.

Как отметили в МВД, после получения кода злоумышленники сообщают потерпевшему о взломе "Госуслуг", оформлении на его имя кредитов и финансировании ВСУ. Затем аферисты убеждают жертву снять наличные деньги с банковских счетов и передать их сотрудникам "специальных служб".