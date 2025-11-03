Чернышенко: в вузах РФ обучается свыше 56 тыс. китайских студентов

Обучающихся в КНР российских студентов насчитывается более 20 тыс. человек, отметил вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Количество студентов из Китая, обучающихся в вузах РФ, превысило 56 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета в рамках рабочего визита в КНР.

"Сегодня в российских вузах обучается свыше 56 тыс. китайских студентов", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что ежегодно доступно порядка тысячи бюджетных мест для поступления в российские вузы в рамках правительственной квоты. Он напомнил, что обучающихся в Китае российских студентов насчитывается более 20 тыс. человек.