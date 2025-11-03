Чернышенко: ДВФУ расширяет сеть Центров русского языка в КНР на базе школ

Страны активно развивают сотрудничество в сфере науки и технологий, отметил вице-премьер

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) масштабирует сеть Центров русского языка в Китае на базе средних школ КНР. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время посещения Чжэнцзянского университета в рамках рабочего визита в КНР.

"За долгое время нашего продуктивного сотрудничества у нас уже есть немало успешных совместных проектов. Например, Дальневосточный федеральный университет расширяет сеть Центров русского языка в КНР на базе средних школ Китая", - сказал он.

По словам вице-премьера, между странами также активно развивается сотрудничество в сфере науки и технологий. Он отметил, что в этом году было отобрано 15 научных проектов по приоритетным направлениям развития промышленности России и Китая.