В Новосибирской области планируют ограничить продажу энергетиков в 2026 году

Запрет предполагается установить до 2032 года, следует из проекта постановления правительства региона

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют ввести запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в местах массового скопления людей в 2026 году. Запрет предполагается установить до 2032 года, следует из проекта постановления правительства региона, с которым ознакомился ТАСС.

"Правительство Новосибирской области постановляет: ограничить продажу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) в местах массового скопления граждан в период проведения на территории Новосибирской области публичных мероприятий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - говорится в проекте документа. Уточняется, что запрет будет вводиться во время согласованных акций.

Запрет также планируется установить на прилегающих к таким местам территориях и на время проведения физкультурных и спортивных мероприятий, соревнований за час до начала, во время, и в течение часа после проведения мероприятия. Запрет будет действовать для городских округов - на расстоянии не менее 100 м от границ массового скопления, для муниципальных районов и округов - не менее 50 м. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года, говорится в проекте.

В мае заксобрание Новосибирской области приняло решение об ограничении продажи энергетиков на территории медицинских, спортивных и культурных учреждений с 1 сентября этого года. В 2022 году в регионе запретили продажу энергетиков несовершеннолетним. Тогда председатель комитета Заксобрания Новосибирской области по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Елена Спасских отмечала, что содержание кофеина в энергетиках обычно составляет верхний допустимый суточный уровень потребления, что может привести к негативному влиянию на здоровье детей.