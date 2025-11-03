Чернышенко осмотрел инфраструктуру Чжэнцзянского университета в КНР

В структуру вуза входит 7 факультетов и более 40 подразделений

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Кузьмина/ ТАСС

ХАНЧЖОУ /Китай/, 3 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко посетил Чжэнцзянский университет в КНР, передает корреспондент ТАСС.

Чернышенко выступил с приветствием перед руководством вуза и осмотрел инфраструктуру комплекса. В структуру университета входит 7 факультетов и более 40 структурных подразделений.

В аппарате вице-премьера отметили, что обучение в университете ведется по 111 программам бакалавриата и 580 программам магистратуры. Среди основных направлений подготовки: гуманитарные науки, экономика, юриспруденция, инженерное дело, химия, биология, медицина.

В университете по различным программам в общей сложности обучается более 69 тыс. человек, включая более ста российских студентов.