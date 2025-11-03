В Московском регионе во второй декаде ноября прогнозируют ночные заморозки

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Ночные заморозки вернутся в столичный регион во второй декаде ноября, однако затягивать со сменой автомобильных шин на зимние уже не стоит. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Минувшей ночью в Москве, по данным базовой столичной метеостанции ВДНХ, минимум составил плюс 4,4 градуса. На других метеостанциях минимальная температура достигала от плюс 3,7 градуса в Тушине до плюс 4,6 градуса на Балчуге. На юге Москвы, в Бутове, зафиксированы заморозки - столбики термометров показали ровно 0 градусов.

Отрицательные температуры наблюдались также в южных и восточных районах Московской области - холоднее всего было в Черустях, где минимум составил минус 2,2 градуса.

Предстоящей ночью в столице морозов не ожидается, но на востоке области они еще возможны. Затем на несколько дней заморозки покинут столичный регион и вернутся только во второй декаде ноября.