В РФ предложили создать специальный календарь прививок для пожилых людей

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев отметил, что обсуждается несколько вакцинаций, необходимые вакцины есть в России

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Специальный национальный календарь прививок для людей пожилого возраста предложили создать в России. Об этой инициативе рассказал ТАСС член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев.

"Мы обсуждаем необходимость создания [специального] календаря [прививок] для пожилых людей. Всемирная организации здравоохранения рекомендует ввести такой календарь, потому что к моменту, когда люди становятся пожилыми, активность вакцинаций, которые они получили в детском возрасте и в последующие годы, снижается. Желательно было бы этот вакцинный календарь по особым заболеваниям повторить. Мы обсуждаем, как это реализовать", - сказал Румянцев.

Он отметил, что обсуждается ряд вакцинаций, необходимые вакцины есть в России. Среди них - вакцина от пневмококковой инфекции, от герпеса, гриппа и другие.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок, взрослым старше 60 лет рекомендована ежегодная вакцинация от гриппа. Также предусмотрена плановая ревакцинации от столбняка и дифтерии. Пожизненный иммунитет к этим инфекциям не формируется, концентрация антител постепенно снижается, каждые десять лет требуется ревакцинация. Согласно Национальному календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям, пожилые люди входят в группу риска тяжелого течения пневмококковой инфекции и нуждаются в вакцинации.