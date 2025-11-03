Казахстан и Сербия открыли прямое авиасообщение между столицами двух стран

Продолжительность полета составляет 5 часов 40 минут

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Казахстана и Сербии открыли прямое авиасообщение между Астаной и Белградом, рейсы начала выполнять казахстанская авиакомпания SCAT ("Скат"). Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

"Рейсы Астана - Белград - Астана будут выполняться два раза в неделю (понедельник, четверг) на современных воздушных судах типа Boeing 737", - говорится в сообщении.

Продолжительность полета составляет 5 часов 40 минут. На данном направлении ожидается высокий пассажирский спрос - на борту первого рейса находились 92 пассажира.

"Открытие прямого авиасообщения между Астаной и Белградом является важным шагом в укреплении связей между Казахстаном и Сербией. Новый маршрут откроет больше возможностей для делового, туристического и культурного сотрудничества между нашими народами", - отметил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

Договоренность об открытии прямого авиасообщения между Астаной и Белградом была достигнута в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию в ноябре 2024 года. Реализация проекта стала возможной при поддержке Министерства иностранных дел Казахстана и посольства Казахстана в Сербии.