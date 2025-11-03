Собака из приюта стала "актрисой" на площадке кинопарка "Москино"

Животное сыграло в сериале "Арсеньев"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Собаки часто играют роль верных спутников героев и становятся полноправными участниками съемочного процесса в кинопарке "Москино". Как рассказали ТАСС в пресс-службе кинопарка, собака Альпа породы английский пойнтер, найденная в приюте, стала "актрисой" сериала "Арсеньев".

"У Альпы замечательный характер, она умная и очень ласковая собака, любит людей. Ее долго тренировали и дрессировали - в результате получилась потрясающая актриса. После съемок ее забрал к себе один из актеров проекта", - цитирует пресс-служба ведущего продюсера студии "Третий Рим" Илью Векслера.

А во время съемок проекта "Солдат по кличке Рекс" съемочная группа поначалу думала, что если собаке дать команду схватить кого-то из актеров, то потом она также легко по команде отпустит его и отбежит назад. После нескольких дней читок сценария самые опасные сцены с участием собак были переработаны и в некоторых моментах упрощены.

В сериале о боевом друге снимались три рабочие спортивные собаки, две немецкие овчарки и одна бельгийская. Овчарки Награда и Диверсия играли роль Рекса, и они же играли роль доброй собаки Каспера. Третья овчарка рыжего окраса по кличке Арес играла злого пса германских солдат. Когда одна собака уставала, ее заменяли на другую, похожую.

Кинолог, инструктор служебного собаководства Егор Горбунов, слова которого приводит пресс-служба, рассказал, что в ходе съемок проекта у актеров была двойная нагрузка: нужно было играть свою роль и управлять другим "актером" - собакой. В итоге после нескольких дней тренировок все понимали друг друга с полувзгляда.

"Наши собаки в жизни очень добродушные, они тренированные конечно, и когда надо могут быть очень суровыми. Они прекрасные охранники и классные компаньоны, это был их дебют в кино", - отметил он.