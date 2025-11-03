В Узбекистан из России вернули оставшихся без присмотра родителей 35 детей

Дети находились в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Волгограде, Уфе, Нижнем Новгороде, Абакане, Махачкале и Новосибирске

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /ТАСС/. Еще 35 узбекистанских детей, оставшихся без присмотра родителей, возвращены на родину при содействии компетентных органов Узбекистана и России. Об этом сообщает информационное агентство Дунё МИД Узбекистана.

По его данным, с 9 по 16 октября выявлено и возвращено в Узбекистан 16 несовершеннолетних из Санкт-Петербурга, Челябинска и Москвы. Сотрудники министерств и ведомств установили персональные данные детей, оформили им документы, провели медицинское обследование и решили организационные вопросы. После этого дети были отправлены в Ташкент.

Также было оказано содействие по возвращению в Узбекистан еще 19 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей в Екатеринбурге, Волгограде, Уфе, Нижнем Новгороде, Абакане, Махачкале и Новосибирске. "Им также были оформлены соответствующие документы, и 1 ноября во взаимодействии с компетентными органами России они были возвращены на родину", - сказано в сообщении.

Отмечено, что с узбекистанской стороны работу проводят посольство республики в Москве совместно с министерствами внутренних дел, здравоохранения и Национальным агентством соцзащиты. "В результате этих мер, принимаемых посольством совместно с партнерскими организациями, достигаются важные практические результаты в деле защиты прав и интересов граждан нашей страны, особенно несовершеннолетних, и их социальной защиты", - указало агентство.

Как сообщалось ранее, в апреле при содействии компетентных органов Узбекистана и России на родину были возвращены 16 узбекистанских детей, оставшихся без попечения родителей.