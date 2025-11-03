Путин присудил премию за вклад в укрепление единства нации
Редакция сайта ТАСС
06:46
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня народного единства присудил премию за вклад в укрепление народного единства российской нации 2025 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Постановление о присуждении премии было принято по рассмотрению предложения Совета при президенте по межнациональным отношениям.
Премия и почетное звание лауреата премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации присвоено заместителю директора ООО "Открытия" Анне Габдуллиной и ученому секретарю бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики "Архитектурно-этнографический музей-заповедник "Лудорвай" Павлу Орлову.