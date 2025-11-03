Володин: 10 законов принято в РФ с начала года для борьбы с мошенниками

По словам председателя Госдумы, предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь граждан от действий кибермошенников и финансовых потерь

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Десять федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством, было принято в 2025 году, уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста числа киберпреступлений. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов в этой части. Уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений. Впервые за несколько лет сократилось общее число зарегистрированных фактов мошенничества. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры и МВД", - написал Володин в своем канале в МАХ.

По его словам, предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь граждан от действий кибермошенников и финансовых потерь.

Володин напомнил, что вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет блокировать sim-карты в случае превышения установленного лимита, по ней гражданину России можно регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, а мигранту - не более 10. Также он рассказал, что ранее обсуждал с подписчиками данную тему и большинство высказалось за уменьшение выдачи sim-карт в одни руки.

"По информации Роскомнадзора, в октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт: у 89 тыс. российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 млн телефонных номеров; у 37 тыс. мигрантов с 757 тысячами sim-карт. С 1 ноября операторы мобильной связи не имеют права предоставлять им услуги по абонентским номерам", - написал Володин.

Проверить количество оформленных sim-карт можно на "Госуслугах" в специальном разделе, там же есть возможность заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи, отметил председатель Госдумы. Сервисом за два месяца воспользовались около 200 тыс. человек, добавил он.