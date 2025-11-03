Кимаковский: под Димитровом несколько групп ВСУ остались без снабжения

Советник главы ДНР подчеркнул, что командование игнорирует просьбы военнослужащих о помощи

Редакция сайта ТАСС

© PA Images via Reuters Connect

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Несколько групп ВСУ остались без снабжения в лесополосах у Димитрова (украинское название - Мирноград), сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В лесополосах несколько групп вооруженных формирований Украины остались без еды, воды и боекомплекта. Снабжения нет абсолютно", - сообщил Кимаковский.

Он подчеркнул, что командование игнорирует просьбы военнослужащих о помощи.