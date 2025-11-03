Депутат Федяев: шины не по сезону могут стать отягчающим обстоятельством при ДТП

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры пояснил, что вид покрышек напрямую влияет на управляемость и тормозной путь

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Шины не по сезону могут быть признаны отягчающим обстоятельством при ДТП, поскольку влияют на управляемость автомобилем и тормозной путь. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия").

Он напомнил, что требования к сезонной смене шин устанавливает техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).

"Правила действуют для всех транспортных средств категорий M1 и N1 (легковые автомобили и легкие грузовики). Зимние шины должны быть на всех колесах. В случае ДТП этот факт может быть признан отягчающим обстоятельством, так как напрямую влияет на управляемость и тормозной путь", - сказал депутат.

Федяев отметил, что в техрегламенте зафиксированы четкие нормы по использованию шин по сезону: с 1 декабря по 28 февраля. Однако, по словам депутата, регионы могут увеличивать периоды действия запретов.