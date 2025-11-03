В МЧС напомнили о штрафах за хранение велосипедов и колясок на лестничной клетке

Посторонние предметы в пространстве общего пользования могут помешать эвакуации жильцов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. В МЧС России напомнили о штрафах за хранение велосипедов, самокатов, колясок и других вещей в коридорах и на лестничных площадках, так как захламление пространства общего пользования препятствуют эвакуации.

"Велосипеды, самокаты, коляски - любые вещи на лестничных площадках и в коридорах могут стать серьезным препятствием для жильцов во время эвакуации. Хранить личные вещи в подъезде, вне мест, которые специально для этого предназначены, запрещено по закону. <…> Ответственность за захламление административная: предупреждение или штраф", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как пояснили в МЧС, ширина и протяженность путей эвакуации регламентируется нормами проектирования для соответствующих объектов. Минимальная ширина путей эвакуации превышает 1,05 метра. Все зависит от численности людей и высоты здания. Посторонние предметы на общедомовой территории увеличивают риск возгорания и мешают эвакуации, блокируют доступ к распределительным щиткам и пожарным кранам.

За нарушение правил жильцам грозит наказание до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателем - до 60 тыс. рублей. Если по вине нарушителя при пожаре погиб человек, ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

В пресс-службе напомнили, что с жалобами на безответственных собственников и соседей следует обращаться в органы жилищной инспекции.