МВД Грузии в октябре депортировало 121 мигранта, в том числе россиян

За девять месяцев 2025 года из страны было депортировано более 850 нелегалов

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники департамента миграции МВД Грузии в октябре 2025 года депортировали 121 иностранца, проживавшего в стране с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным МВД, из Грузии депортировали граждан Бангладеш, Египта, Индии, Ирана, Ирака, Иордании, Кот-д'Ивуара, Ливана, Марокко, Нигерии, Пакистана, Румынии, России, Турции, Филиппин, Чада и других стран. Им запрещен въезд в страну.

В октябре МВД Грузии сообщило, что за девять месяцев 2025 года из страны было депортировано более 850 нелегалов, что стало беспрецедентным числом и значительно превышает суммарные данные за 2022, 2023 и 2024 годы.

С 1 октября также вступили в силу поправки в миграционное законодательство для еще большей борьбы с незаконной миграцией. Согласно поправкам, иностранец, нарушивший сроки пребывания в Грузии, будет оштрафован на сумму от 1 тыс. до 3 тыс. лари (от $369 до более $1,1 тыс.). Размер штрафа будет зависеть от сроков незаконного нахождения в Грузии. Вместе со штрафом незаконному мигранту запретят въезд в Грузию.