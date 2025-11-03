В Скадовске Херсонской области построят новые водопроводные сети

Подрядчик планирует завершить работы 1 декабря

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 3 ноября. /ТАСС/. Строительство новых водопроводных сетей и обновление семи скважин в Скадовске Херсонской области планируется завершить к 1 декабря. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Осмотрел, как в Скадовске идет строительство новых водопроводных сетей и обновление семи скважин. Прошел по стройке, поговорил с рабочими - модернизация идет четко, без задержек. Подрядчик планирует завершить работы 1 декабря, слежу за проектом лично. Чистая вода должна быть в каждом доме", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в 2025 году Херсонская область получила 1,6 млрд рублей на развитие коммунальной инфраструктуры.