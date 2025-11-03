Путин поздравил конструктора ракет Юрия Соломонова с 80-летием

Президент РФ отметил вклад академика РАН в безопасность России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил генерального конструктора по разработке стратегических ракетных комплексов с твердотопливными ракетами Юрия Соломонова с 80-летием, отметив его вклад в обороноспособность и безопасность России.

"Известный ученый, талантливый инженер и организатор, вы внесли большой вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны, в создание уникальных образцов ракетной техники, многое сделали для развития знаменитого Московского института теплотехники. И конечно, самого искреннего признания заслуживает ваша плодотворная общественная, просветительская, педагогическая работа, направленная на раскрытие творческого потенциала молодых исследователей, за которыми будущее отечественной конструкторской мысли", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин пожелал Соломонову доброго здоровья, бодрости духа и успехов в его труде на благо России.

Юрий Соломонов родился 3 ноября 1945 года в Москве в семье инженера. Он участвовал в создании подвижных ракетных комплексов с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами средней дальности "Темп-2С" (состояли на вооружении в 1975-1985 годах), "Пионер" (на вооружении в 1976-1991 годах), межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь" (на вооружении с 1988 года). Также привлекался к разработке космических ракет типа "Старт", созданных на базе МБР "Тополь" (в 1996-2006 годах с космодрома Свободный было осуществлено пять запусков ракеты-носителя легкого класса "Старт-1.2").

Под руководством Соломонова в Московском институте теплотехники была завершена разработка межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". В 2000 году ракетный комплекс на ее основе был принят на вооружение ВС РФ.