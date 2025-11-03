Бурматов рассказал, сколько животных ежегодно выбрасывают в конце дачного сезона

Бездомными становятся около 100 тыс. питомцев, сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Порядка 100 тыс. животных выбрасывают на улицу в конце дачного сезона. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия").

"Важно отметить, потому что сейчас мы находимся в эпицентре очень такой тяжелой ситуации. У нас порядка 100 тысяч животных бездомных появляется ежегодно на территориях именно садовых товариществ. Циничная абсолютно история, потому что люди в сентябре, в начале октября выбрасывают тех, кого они взяли в апреле, в мае. Полгода собачка пожила там, от нее избавились. Все, наигрался ребенок", - сказал депутат.

Он отметил, что КоАП предусматривает штрафы до 30 тыс. рублей за выброшенное животное. "Но большинство регионов не хотят с этим связываться. Потому что это надо вводить идентификацию, учет, регистрацию. Всего 20 регионов на это пошли. А остальным не надо?" - сообщил парламентарий.