На востоке Москвы обновят часть дорог и построят новые

Также будут установлены современные остановки наземного общественного транспорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству части дорог проведут на востоке Москвы, в том числе обновят участок МКАД и прилегающую к нему улично-дорожную сеть. В 2026 году построят еще 2,5 км дорог, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На востоке Москвы приводим в порядок участок МКАД и прилегающую к нему улично-дорожную сеть. Первый этап проекта охватывает больше 5 км дорог: реконструируем съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы в районе пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов и улицей Победы; строим прямой съезд и выезд между МКАД и улицей Сталеваров; реконструируем подземный и построим надземный пешеходные переходы через МКАД на участке с 1-го по 2-й км; соединяем Косинскую улицу с Реутовской; обновим дорожные знаки, указатели и разметку", - написал он в своем канале в Max.

Как добавил мэр, на востоке Москвы установят современные остановки наземного общественного транспорта и сделают тротуары. По его словам, завершение работ планируется в 2026 году.

В рамках второго этапа построят 2,5 км дорог, на данный момент идет проектирование. Таким образом, больше удобных маршрутов появится в районах Новокосино, Вешняки, Ивановское, Косино-Ухтомский и подмосковном Реутове.