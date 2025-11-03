В Озерске опробовали формат спортивно-позитивных фестивалей

Мероприятие объединило родителей, детей, пенсионеров и внуков

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти закрытого города атомщиков Озерска Челябинской области совместно с местными добровольческими объединениями успешно провели первый в современной истории муниципального образования спортивно-позитивный фестиваль. Планируется сделать такие фестивали традиционными, сообщили ТАСС в информационной службе производственного объединения "Маяк" (входит в ГК "Росатом").

"На одной из дворовых площадок города, обновленной по просьбе жильцов волонтерами, опробовали формат спортивно-позитивного фестиваля. Подобный формат добрососедского досуга поколений теперь будет внедряться в городском округе повсеместно", - сказали в информационной службе.

Там отметили, что фестиваль объединил родителей, детей, пенсионеров, внуков. "В составе смешанных сборных команд участники вместе проходили спортивные испытания (футбол, уличный боулинг, лапта, баскетбол). Также на мастер-классах они осваивали зажигательные танцы на стульях и технику скандинавской ходьбы", - пояснили в информационной службе.

По словам собеседника агентства, на фестивале была организована благотворительная зона от фонда "Банк еды "Русь", волонтеры которого ежемесячно формируют и доставляют по 150 продуктовых наборов малоимущим жителям города.

Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с населением порядка 80 тыс. человек, его градообразующим предприятием является ПО "Маяк".