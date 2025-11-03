В ЯНАО зарезервируют более 400 рабочих мест для участников СВО

В воинские части, где служат жители округа, передали четыре автомобиля повышенной проходимости, квадрокоптеры и системы радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 400 рабочих мест будет зарезервировано в организациях Ямало-Ненецкого автономного округа для трудоустройства участников специальной военной операции после их возвращения с фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

"Пообщался с земляками, которые защищают интересы России на передовой. <…> Особенно [бойцов] интересуют варианты трудоустройства. Зарезервируем для участников спецоперации больше 400 рабочих мест в разных организациях округа. Так бойцы смогут найти применение своим способностям и образованию, боевой опыт будет преимуществом при приеме на работу", - написал он.

Помимо этого, в воинские части, где служат жители округа, было передано четыре автомобиля повышенной проходимости, квадрокоптеры, системы радиоэлектронной борьбы и другое снаряжение.