Число штрафов иноагентам в этом году в РФ продолжило рост

В первом полугодии в суды поступило 344 дела о привлечении иноагентов к ответственности за нарушение порядка их деятельности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число назначаемых штрафов иностранным агентам в этом году в России продолжило расти. Об этом свидетельствуют данные судебной статистики за первое полугодие 2025 года, которую изучил корреспондент ТАСС.

Согласно материалам Судебного департамента при Верховном суде, в первом полугодии в суды поступило 344 дела о привлечении иноагентов к ответственности за нарушение порядка их деятельности (ст. 19.34 КоАП) (за первое полугодие 2024 года - 318). Рассмотрено 303 дела (в первом полугодии 2024 года - 282), назначены штрафы 266 лицам (в 2024 году - 252).

При этом рост числа штрафов произошел за счет физических лиц - им в этом году назначены 252 штрафа против 226 в первом полугодии прошлого года. Число привлеченных юридических лиц-иноагентов и должностных лиц организаций, признанных иноагентами, уменьшилось - в этом году назначены 11 штрафов юридическим лицам и 3 - должностным лицам против 16 штрафов юридическим лицам и 10 штрафов должностным лицам в первом полугодии прошлого года. В связи с этим общая сумма наложенных в этом году иноагентам штрафов снизилась - 12,77 млн рублей против 13,4 млн рублей за прошлый год. Взыскано или уплачено штрафов на 3,4 млн рублей (в первом полугодии 2024 года - 1 млн рублей).

Женщинам-иноагентам в 2025 году назначено 56 штрафов (в 2024 году - 57).

В первом полугодии 2023 года в суды поступило 92 дела в отношении иноагентов, тогда суды вынесли 58 решений о штрафах на 6,8 млн рублей, (9 - в отношении юридических лиц, 33 - должностных лиц и 15 - в отношении граждан), за весь 2022 год в суды поступило 41 дело о нарушениях правил иноагентами, суды назначили 18 штрафов (все - в отношении юридических и должностных лиц).