В Оренбургской области открыли фотовыставку в память о Викторе Черномырдине

На снимках представлены важные государственные события, рабочие моменты и эпизоды частной жизни политика

ОРЕНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. День памяти бывшего председателя правительства РФ Виктора Черномырдина на родине политика в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области почтили новой выставкой фотографий и фестивалем баянной музыки. Об этом ТАСС сообщили в Музее Черномырдина.

Специально ко дню памяти Черномырдина организовали выставку фотографий из архивов федеральных СМИ. На снимках, как отмечают в музее, важные государственные события, рабочие моменты, эпизоды частной жизни политика, мастерски пойманные объективом ведущих российских фотографов и репортеров. А фестиваль баянной музыки "Гармонь и я", прошедший также в Черном Отроге в день памяти Черномырдина, позволил узнать, что политик с детства играл на баяне, любил этот инструмент, брал его в руки в минуты радости и печали.

"За свою жизнь Виктор Степанович занимал различные ответственные посты: директора Оренбургского газоперерабатывающего завода, министра газовой промышленности СССР, создателя и главы концерна "Газпром", председателя правительства РФ, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине. Всегда и везде, при всех назначениях он был последовательным государственником. Наиболее пронзительно об этом напоминает последняя запись в его трудовой книжке: "Уволен с поста советника президента РФ в связи со смертью", - рассказала директор музея Светлана Черномырдина, слова которой приводит пресс-служба.

Руководитель учреждения напомнила, что Черномырдин всегда сохранял связь с родными местами, а одним из последних его начинаний было создание Музея села Черный Отрог. Открытый в ноябре 2022 года, он был создан "как символический дом Виктора Степановича, место, где живут его ценности и приоритеты, где предъявляются его личные качества и убеждения, которыми он руководствовался в жизни".

Уроженец Оренбургской области Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР (1985-1989), первого главы Газпрома (1989-2002), премьер-министра России (1992-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ (2009-2010).