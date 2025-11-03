В Испании начался первый в истории судебный процесс над генпрокурором

Заявлены около 40 свидетелей

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Судебные слушания по делу в отношении генерального прокурора Испании Альваро Гарсиа Ортиса из-за возможного разглашения тайны следствия стартовали в Верховном суде (ВС) страны. Как передает газета El País, заседание началось в 10:08 по местному времени (12:08 мск).

Ранее в ВС уточняли, что слушания, как ожидается, продлятся до 13 ноября. Заявлены около 40 свидетелей.

Суд сообщил о начале расследования в октябре 2024 года из-за возможного "разглашения тайны в связи с распространением данных, связанных с расследованием преступления налогового мошенничества и фальсификации документов против физического лица". Как писали местные СМИ, Гарсиа Ортис стал первым в демократической истории Испании генпрокурором, оказавшимся на скамье подсудимых.

Речь идет о возможной ответственности генпрокурора за распространение информации с конфиденциальными данными о разбирательстве в отношении Альберто Гонсалеса Амадора. Он является молодым человеком главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо - сторонницы оппозиционной Народной партии.