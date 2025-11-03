Страховые компании не получали обращений о случаях лихорадки денге на Мальдивах

Случаи заболеваний единичны и статистически незначимы, отметили в РСТ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские страховые компании не получали обращений от россиян о случаях заражения лихорадкой денге на Мальдивах, сообщил ТАСС руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию, советник гендиректора "Боровицкого страхового общества" Кирилл Сгибнев.

"Никаких обращений с лихорадкой денге российские страховые компании не фиксировали. Случаи заболеваний единичны и статистически незначимы - ежегодно фиксируется лишь несколько сообщений. Значительных всплесков инфекции также не наблюдается, ситуация стабильна", - сказал он.

Эксперт отметил, что такие случаи фиксируются как правило у самостоятельных путешественников или тех, кто самостоятельно организует экскурсии на месте или путешествия по островам.

Генеральный директор туроператора Satmarket (входит в РСТ) Ирина Сетун рассказала, что российские туристы преимущественно отдыхают на закрытых курортах, где ежедневная двукратная обработка территории защищает от насекомых. Масштабных проблем с укусами комаров и заболеванием лихорадкой денге среди туристов зафиксировано не было.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что случаи заболевания смертельно опасной лихорадкой денге фиксируют у российских туристов на Мальдивах.