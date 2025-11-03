Число регионов, допускающих эвтаназию животных, выросло до 26

К ним могут добавиться Омская и Новосибирская области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Как минимум 26 регионов РФ разрешают умерщвление бездомных животных при различных условиях, и к ним, в случае одобрения соответствующего законопроекта, могут добавиться Омская и Новосибирская области, изучил ТАСС региональное законодательство.

С наступлением холодов возобновились случаи нападения диких собак на людей. При этом в регионах, где разрешали или планируют разрешить эвтаназию животных, поднимается вопрос гуманности. Тема даже стала предметом обсуждения в Конституционном суде в 2024 году. Какие меры и условия применяют в российских регионах к бездомным животным, разбирался ТАСС.

Где допускается умерщвление животных?

Больше всего регионов разрешили умерщвление животных на Дальнем Востоке и в Сибири. В ДФО это 8 из 11 субъектов: Чукотка, Магадан, Бурятия, ЕАО, Хабаровский край и Забайкалье, Амурская область, Якутия.

В Сибири таких регионов пять: Тува, Хакасия, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай. Еще в двух регионах - Омской и Новосибирской областях - рассматриваются соответствующие законопроекты. В Красноярском крае также депутаты рассматривают законопроект, ужесточающий ответственность за животных, но там речь идет о чипировании домашних собак, пока пункта о эвтаназии нет. Однако совсем недавно в регионе произошла трагедия, вызвавшая резонанс во всей стране. 25 октября в Березовском районе 10-летний мальчик шел через поле к знакомому пастуху, чтобы вместе с ним пасти скот. По пути на ребенка напали бродячие собаки. В результате укусов мальчик скончался на месте происшествия.

На Урале умерщвление животных допускается в Югре и Курганской области, власти Свердловской области рассматривали соответствующий законопроект в прошлом году, но отложили идею, решив пока расширить сеть приютов. В ЦФО разрешили умерщвлять больных и агрессивных бездомных животных во Владимирской и Тамбовской областях, в СЗФО - только в Новгородской области (если бездомное животное нежизнеспособно, или при неизлечимых заболеваниях). В ПФО субъектов, допускающих умерщвление животных, три - Самарская и Оренбургская области, Мордовия, на юге так же три - Волгоградская, Ростовская и Астраханская области. При этом в Крыму наоборот, разрешенная до 2020 года эвтаназия животных была заменена для общественно опасных животных такой мерой, как пожизненное содержание в приюте. На Кавказе норма об умерщвлении действует только на Ставрополье.

Вопрос терминологии

Федеральный закон, разрешающий регионам самостоятельно определять правила обращения с бездомными животными, был принят в июле 2023 года. После этого отдельные субъекты (среди них - Бурятия) приняли решение допустить у себя эвтаназию. Факторами, разрешающими умерщвление животных, в большинстве регионов считаются необходимость прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных животных, их немотивированная агрессия и/или невозможность найти им хозяина. При этом зоозащитники настаивали, что эвтаназия противоречит конституции (в части ответственного отношения к животным).

В 2024 году Конституционный суд рассмотрел обращение Верховного суда Бурятии и постановил, что агрессия животных, неизлечимая болезнь или травма, вызывающие страдания, могут быть факторами, допускающими умерщвление животного. В остальных случаях такая мера допустима только в случае "экстраординарной ситуации", когда содержание животных в приютах или их возврат в природу не обеспечивает надлежащего уровня безопасности граждан и общества. После этого региональные нормы также включили понятие "экстраординарной ситуации" - после объявления таковой, бездомные животные могут быть отловлены, содержаться в приютах в ожидании новых хозяев какое-то время (как правило, 20 или 30 дней), и, если хозяев все же нет, умерщвляются.