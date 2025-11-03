Жители Запорожья передали российским властям данные сотрудника ТЦК

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий напомнил, что жители пока не освобожденных частей могут сообщать властям региона о принудительной мобилизации и преступлениях киевского режима

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о сотруднике территориального центра комплектования (ТЦК) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого помогли установить жители временно оккупированного киевским режимом города Запорожье.

"Благодаря неравнодушным жителям города Запорожья найден очередной пособник ТЦК. Мухин Дмитрий Александрович, 1988 года рождения. До 2022 года зарабатывал на призывниках в Акимовском районном военном комиссариате. В начале СВО киевский патриот сбежал в город Запорожье, где теперь отлавливает беззащитных людей. Но тем, кто в состоянии заплатить, готов предоставить "бронь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что жители пока не освобожденных частей Запорожской области могут сообщать властям региона о принудительной мобилизации и преступлениях киевского режима в Telegram-бот.