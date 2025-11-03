В ДНР охват участников мероприятий центра "Воин" вырос почти в 10 раз

В 2025 году в мероприятиях поучаствовали около 3 тыс. человек

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Филиал центра "Воин" в ДНР за неполный год увеличил охват аудитории почти в 10 раз, сообщил ТАСС директор филиала Александр Камышов.

"В общей сложности охват в этом году - порядка 3 тыс. человек. Начинали мы коротким таким составом инструкторов, с семи человек, это были первые 300 человек [участников]", - сказал Камышов.

Он добавил, что первые мероприятия центра в 2024 году прошли весной. В 2026 году планируется провести открытие военно-спортивного центра в Мариуполе, подготовку к игре "Зарница" и запущенному в 2025 году центром проекту - военно-тактическим соревнованиям "Путь воина".

Ранее Камышов сообщал ТАСС, что в Мариуполе центр "Воин" сможет круглогодично принимать детей и молодежь.

Филиал организации заработал в ДНР в апреле 2024 года. В 2025 году несколько вузов региона начали начислять абитуриентам дополнительные баллы за обучение в центре.