В Испании предложили судить экс-соратника премьера за закупку масок в пандемию

Суд посчитал, что Хосе Луис Абалос и Кольдо Гарсия присуждали контрактов о купле-продаже медицинских принадлежностей компаниям, связанным с предпринимателем Виктором де Альдамой, пользуясь слабым контролем в пандемию

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Испании предложил начать судебное разбирательство в отношении экс-министра транспорта (2020-2021) Хосе Луиса Абалоса по делу о закупке медицинских масок во время пандемии коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

По его информации, "в своем постановлении следственный судья передает материалы дела в прокуратуру и представителям частного обвинения, чтобы в установленный общий срок в десять дней они потребовали открытия судебного разбирательства, представив обвинительное заключение, либо прекращения дела, либо в исключительных случаях проведения дополнительных следственных действий". Верховный суд также предлагает отправить под суд бывшего советника экс-министра Кольдо Гарсию и предпринимателя Виктора де Альдаму.

В начале 2024 года гражданская гвардия задержала Гарсию по подозрению в коррупционной схеме с целью получения незаконных комиссионных при контрактах на закупку масок. Затем его отпустили на свободу. Фигурантом дела также стал экс-министр, являвшийся соратником действующего премьера Педро Санчеса. После дачи показаний в феврале 2025 года судья решил забрать у него паспорт, запретил ему покидать страну и обязал отмечаться каждые 15 дней. Как передавала газета El País, суд посчитал, что существуют основания полагать, что Абалос и Гарсия способствовали присуждению контрактов о купле-продаже медицинских принадлежностей компаниям, связанным с предпринимателем Виктором де Альдамой, пользуясь слабым контролем во время пандемии коронавируса.