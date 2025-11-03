В СФ предложили разработать детский режим sim-карт

Сенатор Артем Шейкин также отметил, что важно использовать детский режим в телефонах

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Специальный детский режим sim-карт необходимо разработать и внедрить для защиты детей от мошенников. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Чтобы защитить детей от мошенников и киберрисков, необходимо идти дальше технических фильтров. Уже сейчас в России действует система белых списков сервисов при временных ограничениях мобильного интернета, этот опыт можно развить - создать специальный детский режим sim-карты, когда телефон ребенка работает только с проверенными контактами и сайтами, а при подозрительных звонках уведомление автоматически поступает родителям", - сказал он ТАСС.

Сенатор также отметил, что в настоящее время важно использовать детский режим в телефонах, предусматривающий ограничение на установку приложений, фильтр звонков и сообщений.

Также, по мнению сенатора, необходимо разговаривать с детьми о типичных схемах обмана, проводить школьные занятия по цифровой безопасности.