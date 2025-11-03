Молодежь в Донецке выложила из табличек триколор ко Дню народного единства

Акция объединила около 250 человек

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Гаврилюк/ ТАСС

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Молодежь провела флешмоб ко Дню народного единства в Донецке ДНР, который собрал около 250 участников, передает корреспондент ТАСС.

Акция прошла у главного воинского мемориала шахтерской столицы - памятника "Твоим освободителям, Донбасс", объединив около 250 человек. Участники сформировали из поднятых над головой тканевых табличек российский триколор, затем - надпись: "Россия едина - 89". Цифра символизирует число субъектов РФ. В ходе мероприятия звучали патриотические песни, в том числе "Вставай, Донбасс".

"У нас нет, конечно, памятника Минину и Пожарскому, но мы проводим это в месте, где воздвигли мемориал освободителям Донбасса, которые в свою очередь освободили нашу донецкую землю от фашистов, от нечисти. То есть это у нас памятное место. И сейчас, как тогда изгоняли поляков из Москвы, сейчас у нас происходит такое же изгнание всего западного, всей этой нечисти, которая пытается захватить нашу землю", - сказал журналистам руководитель организации "Молодая республика" и МГЕР ДНР Сергей Добровольский.

Он добавил, что в сейчас, как и во все времена испытаний, россияне объединились ради победы. Тыл, включая волонтеров, работает на помощь фронту и мирным жителям, которые пострадали от ударов ВСУ.

День народного единства празднуется в России 4 ноября.