Роспотребнадзор контролирует информацию о случаях лихорадки денге у туристов РФ

Распространение этого заболевания на территории России исключено, сообщили в инспекции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сведения о случаях заболевания лихорадкой денге среди российских туристов на Мальдивах взяты на контроль, распространение в РФ исключено. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Мальдивах фиксируются случаи заболевания опасной лихорадкой денге среди российских туристов.

Инспекция следит за сообщениями о случаях заболевания лихорадкой денге у туристов из РФ на Мальдивах. На территории России распространение заболевания исключено. Туристам следует соблюдать меры защиты при поездках в эндемичные регионы. Рекомендуется использовать репелленты и москитные сетки, а также отдавать предпочтение закрытой одежде. В помещениях следует применять аэрозоли и фумигаторы. Также рекомендовано избегать скопления стоячей воды, так как подобная среда является местом размножения комаров.

Лихорадка денге - вирусное заболевание, распространенное преимущественно в Южной и Юго Восточной Азии, Африке, Океании и в странах Карибского бассейна. Передается через укусы комаров. Среди симптомов выделяется высокая температура, головная боль, тошнота и рвота, сыпь. При появлении похожих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу.