В МВД рассказали, как обезопасить детей при использовании умной колонки

В ведомстве посоветовали родителям включить "Детский режим"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Использование детского режима и отключение персонализированных ответов помогут сделать использование ребенком голосовых помощников, в том числе умных колонок, безопасным. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Учитывая высокую вовлеченность детей в использование голосовых помощников, важно понимать потенциальные риски и знать меры защиты. Защита конфиденциальности при сборе данных. Компании собирают данные о предпочтениях (любимая музыка, вопросы, которые вы или ваш ребенок задаете, интересы). Это используется для таргетированной рекламы и создания профиля пользователя. Решение - отключите персонализированные ответы. <…> Неподходящий по возрасту контент: музыка с ненормативной лексикой, подкасты или новости на тревожные темы, ответы на вопросы, которые ребенок не готов воспринимать. Обязательно включите "Детский режим", - говорится в сообщении.

Также в УБК посоветовали отключить функции голосовых покупок, а также запретить колонке в так называемом умном доме управлять критичными устройствами, потому что ребенок может случайно оформить заказ или включить опасное устройство, например, замки или электроприборы. "Также через приложение можно настроить оповещения о попытках доступа к запрещенному контенту, продолжительности использования устройства и других значимых событиях", - добавили в пресс-службе.

В управлении также дали общие советы по настройке умных устройств. Так, в первую очередь пользователям стоит использовать надежный Wi-Fi пароль. Кроме того, необходимо сразу после настройки изменить имя устройства, чтобы киберпреступникам было сложнее определить модель, и изменить установленный на нем пароль. При возможности лучше использовать многофакторную аутентификацию для доступа к устройству. "Вовремя устанавливайте обновления программного обеспечения вашего устройства. Внимательно прочитайте политику конфиденциальности, особенно в отношении использования личных данных. Проверьте в настройках параметры конфиденциальности, отключите те разрешения, которые считаете лишними", - добавили в УБК.