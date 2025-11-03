Шойгу: российское кино должно сохранить позиции правды и настоящей истории

Секретарь СБ РФ также назвал "гигантским шагом вперед" вклад создателей фильма "Группа крови" в дело восстановления исторической памяти

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский кинематограф в условиях нарастающих искажений в зарубежном контенте должен сохранять и укреплять позиции правды, настоящей истории и настоящих людей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на кинопоказе фильма "Группа крови" в рамках фестиваля "Народы России и СНГ, передает корреспондент ТАСС.

Фильм создан в рамках проекта "Без срока давности" и посвящен героизму детей-сирот в годы Великой Отечественной войны во время нацистской оккупации Ленинградской области. Картина повествует об одном из детских донорских концентрационных лагерей, располагавшемся в населенном пункте Вырица Гатчинского района. Как отмечают создатели, фильм является данью памяти детям, ставшим жертвами нацистского зверства. Всего в съемках картины приняли участие более 350 детей-актеров. Шойгу назвал "гигантским шагом вперед" вклад создателей картины в дело восстановления исторической памяти.

"Я очень хотел бы, чтобы мы в нашей общей суете и огромном потоке зарубежного контента, фильмов и много другого, что сейчас по большей части искажает наше прошлое, искажает не только прошлое, но и настоящее, чтобы мы все [это] дальше и дальше отодвигали и завоевывали все большие и большие позиции - позиции правды, позиции истины, позиции настоящей истории, настоящих подвигов и настоящих людей", - отметил Шойгу.

Он также выразил надежду в российском кинематографе будет появляться больше киноэпопей таких, как "Они сражались за родину" Сергея Бондарчука и "Освобождение" Юрия Озерова. "Многое еще не снято, очень многое написано. Почти нетронутым остался у нас [писатель Виктор] Астафьев с его огромной библиотекой", - добавил секретарь Совбеза.

О фестивале

Первый фестиваль "Народы России и СНГ" проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября, приурочен к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства. В его программу включены не только заседания и дискуссии. Участники смогут принять участие в X Всероссийской просветительской акции "Большой этнографический диктант", познакомится с национальными кухнями различных регионов, послушать лекции о многообразии культур, посмотреть выставки и кинофильмы.

Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при координации аппарата СБ РФ, Администрации президента РФ и МИД РФ. В организации также принимали участие министерства, ведомства, крупные компании, Русское географическое общество. ТАСС - информационный партнер мероприятия.