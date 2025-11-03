Ректором российско-таджикского вуза в Душанбе стал Илхомуддин Иброхимзода

Президент Таджикистана подписал указ, в соответствии с которым его предшественник Машраба Файзулло освобождается от должности 3 ноября

ДУШАНБЕ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил ректора Российско-таджикского (славянского) университета (РТСУ) Машраба Файзулло. Кроме того, глава государства произвел другие кадровые перестановки, о чем подписал соответствующие документы.

Ректор РТСУ освобожден от занимаемой должности 3 ноября 2025 года с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". На этом посту его сменил Илхомуддин Иброхимзода, академик Международной транспортной академии РФ, доктор экономических наук. С такой же формулировкой освобожден исполнительный директор филиала Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в Душанбе Рустам Ганизода, новым главой филиала стал доктор педагогических наук Бахрулло Файзализода.

Другими указами Рахмон сменил заместителей руководителей ряда государственных ведомств и учреждений. Все документы опубликованы на официальном сайте президента.

В Таджикистане действуют Российско-таджикский (Славянский) университет, а также филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и Национального исследовательского университета "МЭИ". В октябре 2025 года посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев в ходе Международной научной конференции, посвященной таджикско-российскому сотрудничеству в сфере науки и образования, сообщил, что в филиалах российских вузов в республике обучатся более 8 тыс. таджикских студентов.