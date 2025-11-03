В Казахстане нанесли еще 64 фамилии на мемориал красноармейцам ВОВ

Поисковики объединения продолжают работу по установлению личности других красноармейцев, захороненных в могилах на территории Атырау

АЛМА-АТА, 3 ноября. /ТАСС/. Мемориал красноармейцам Великой Отечественной войны, проходившим лечение в 11 эвакогоспиталях казахстанского города Гурьев (после 1992 года - Атырау), пополнился еще на 64 высеченные на нем фамилии, которые были добавлены к существующим 168. Ранее неизвестные фамилии красноармецев установили, работая в архивах, активисты русского этнокультурного объединения "Былина" города Атырау. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель объединения Андрей Кораблев.

"Новые 64 фамилии были нанесены нами на свободных пространствах панелей мемориала, установленного на православном кладбище Атырау. Это фамилии героев, умерших от ран и болезней в госпиталях Гурьева, которые нам удалось найти, проводя работу в архивах", - сказал Кораблев.

По его словам, поисковики объединения продолжают работу по установлению личности других красноармейцев, захороненных в могилах на территории Атырау.

В июле активисты объединения установили, что на территории бывшего рыбоконсервного комбината города, не работающего уже много лет, существует заброшенное захоронение более 70 красноармейцев, лечившихся в гурьевских эвакогоспиталях. Захоронения были обнаружены в виде братских могил.

В Гурьеве во время Великой Отечественной войны работало 11 фронтовых эвакуационных госпиталей, в них было доставлено более 9 тысяч раненых. Они стали прибывать в Гурьев с января 1942 года, эвакуированные из центральной России.

В июне в Казахстане был представлен сборник "Одна на всех" о фронтовиках - жителях Атырауской области, изданный при поддержке Генерального консульства России и представительства Россотрудничества в Уральске. Руководителем и инициатором проекта стал Андрей Кораблев.