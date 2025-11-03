В Адыгее отремонтировали 26 дорог за год участия в нацпроекте

В 2025 году упор был сделан на модернизацию дорог в Майкопе и поселке Яблоновский

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 3 ноября. /ТАСС/. Первый год участия в национальном проекте "Инфраструктура для жизни" позволил отремонтировать 26 дорожных объектов в Республика Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"Завершаем первый год реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В его рамках проводим значительные работы по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в Адыгее. Работы ведутся с весны, как только позволили погодные условия. Уже приведены к нормативам 26 объектов регионального значения общей протяженностью порядка 70 км", - говорится в сообщении.

Кумпилов уточнил, что в 2025 году упор был сделан на ремонт дорог в Майкопе и крупном поселке Яблоновский.

"В настоящее время в республиканской столице завершен ремонт семи участков дорог общей протяженностью порядка 3 км. Более того, по плану 2026 года обновлено дорожное полотно по улице Гоголя. В Яблоновском реконструировали улицу Совхозная и до конца года завершим ремонт трех участков дорог протяженностью более 2 км. Кроме того, привели в нормативное состояние пять мостовых сооружений", - пояснил он.

Глава региона добавил, что сейчас завершаются начатые объекты, но также одновременно с этим планируется ремонт других участков дорог по нацпроекту и на средства дорожного фонда республики.

"Важно, что механизм его реализации у нас налажен, работы на объектах выполняются в срок и с хорошим качеством. Стремимся ежегодно увеличивать долю отремонтированных региональных трасс, повышая уровень их надежности и безопасности. Главная задача при модернизации дорожной сети - это не только улучшение транспортной доступности, но и снижение аварийности на дорогах, а также создание комфортных условий для жизни населения республики. Где есть хорошая инфраструктура, там есть перспективы для развития", - подчеркнул Кумпилов.