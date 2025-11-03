В кабмин направили законопроект об уведомлении об эвакуации авто за 15 минут

Система предварительного оповещения через "Госуслуги" значительно повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность, считают авторы инициативы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" направили на отзыв в правительство законопроект, по которому эвакуация автомобиля должна сопровождаться уведомлением за 15 минут до ее начала. Авторами обращения стали депутаты фракции во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, документ есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается <...> обязать должностных лиц предупреждать автовладельцев о предстоящей эвакуации заблаговременно. <...> Введение системы предварительного оповещения через "Госуслуги" значительно повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств. Получив уведомление за 15 минут до погрузки автомобиля, водитель сможет оперативно прибыть на место и убрать машину, предотвратив ее отправку на штрафстоянку", - говорится в пояснительных материалах к законопроекту.

Данная норма предполагается к обязательному включению в региональные порядки перемещения транспортных средств на спецстоянки - таким образом, субъекты РФ будут обязаны скорректировать свои законы и предусмотреть в них соответствующую процедуру оповещения, отмечается там.

Также данный подход отвечает принципу справедливости: если владелец готов немедленно устранить допущенное нарушение, эвакуация становится излишней мерой, пишут авторы проекта.

"Реализация предложенных положений потребует определенных организационно-технических мероприятий и финансовых затрат. Необходимо обеспечить должностным лицам, осуществляющим задержание транспортных средств, доступ к соответствующим информационным системам и оборудованию для оперативного отправления уведомлений через Единый портал госуслуг. Эти меры потребуют дополнительных бюджетных ассигнований как на федеральном, так и на региональном уровне", - говорится в материалах.